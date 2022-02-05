1群高爾夫球客日前在澳洲海外屬地的聖誕島(Christmas Island)舉行球賽。正當一行人打球打的正愉快時，1隻被當地民眾暱稱為「強盜蟹」的巨型螃蟹，悄悄地爬到其中一人球具之上。當主人想奪回他的球桿時，該螃蟹的巨螯死夾著球桿，最後整支球桿更在怪力之下應聲而斷。

Crabs 🦀 have giant flexor muscles in their pincers (chelae) that serve various functions. The tree climbing robber crab is one of the strongest, as it open coconuts 🥥 with its chelae. Even more impressive, it was caught killing a red footed booby on camera! Respect the crab!! pic.twitter.com/O9Nsp9CNrZ — Eric Erkenbrack (@Erky321) December 11, 2019

據澳洲當地媒體報導，1群高爾夫球客日前在澳洲海外屬地的聖誕島(Christmas Island)舉行球賽。不料正當一行人打球打的正愉快時，1隻被當地民眾暱稱為「強盜蟹」的巨型螃蟹，悄悄地爬到其中一人球具之上。當主人想奪回他的球桿時，該螃蟹的巨螯死夾著球桿，最後整支球桿更在怪力之下應聲而斷。事實上，先前也有人分享強盜蟹活生生夾死一隻紅腳鰹鳥的影片。

聖誕島位於印度洋東北部。從上傳的影片來看，當時這隻巨大的椰子蟹爬上了當事人的高爾夫球袋，並鉗住其中一支球桿的末端。影片主人解釋道，「這就是為什麼當地人會稱他為強盜蟹的原因，他在我們沒有察覺下爬到這裡」。

當時，1名叫艾爾的男人從袋子中拿出球桿，試圖輕輕的敲打螃蟹讓牠鬆手，卻沒有成功。由於椰子蟹的力量非常大，如果夾到手指，手可能會當場斷掉。儘管這名球員費盡心思，椰子蟹仍牢牢的鉗住球桿。最後，球桿就像被電鋸鋸過一樣，直接斷掉。男子只好說，「算了，讓牠拿走吧！牠贏了。牠擊敗了我們」。

NAME CHECKS OUT: Robber crab snatches a black boot lying idle on a Christmas Island beach and scuttles off with it in its claws. https://t.co/egvxpAjphZ pic.twitter.com/DM1v70XMdx — ABC News (@ABC) May 16, 2021

報導指出，聖誕島是耶子蟹的家園，椰子蟹是世界最大的陸生節肢動物。最大的椰子蟹可重達4公斤，從1條腿的尖端到另一支腿的尖端長達1公尺，又有強盜蟹的暱稱。這是因為隨著人類侵襲其棲息地，不少椰子蟹或是進入居民住所，或是趁民眾進行烤肉等戶外活動時，「盜走」食物。

當時高爾夫球袋可能有水果，才吸引強盜蟹來襲。不過，有網友在影片下回應，表示曾在島上看過比傑克羅素梗犬還大的椰子蟹。「牠們很喜歡黃昏時出沒，一群椰子蟹從樹上爬出來，景象有點像恐怖片。