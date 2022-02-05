台中市爭取租金補貼，複審合格全數滿足！台中市政府配合內政部營建署辦理110年度住宅租金補貼，今年度租金補助受理申請戶數創近10年新高，合格戶數計有1萬6901戶，然補助計畫戶數僅有1萬3895戶，有約3000餘戶超出補貼預算範圍無法獲得補助。

住宅處指出，為體恤租屋族群，市府積極向中央爭取全額滿足，中央日前表示將全數予以核定租金補助，可望替市民朋友分擔租屋壓力。

住宅處提醒，增額3000餘戶已發送簡訊通知，免於今年度2月份重複再次提出申請，紙本並於2月7日起陸續寄發核定函並加速辦理核撥程序，獲核定的民眾可於3月起，按月領取補貼2000元至5000元不等。

住宅處表示，第2波租金補貼將於2月14日至25日開辦，歡迎尚未申請且有租屋需求民眾，於受理期間提出申請；欲線上申辦請至市府住宅處網站( http：／／thd.taichung.gov.tw／ )或至內政部營建署網站https：／／has.cpami.gov.tw／subsidyOnline ) 住宅補貼線上申請作業專區提出申請並上傳應備文件；若採郵寄申請方式者，以掛號郵寄至台中市政府住宅發展工程處住宅服務科，若對住宅補貼有相關疑問者，請洽諮詢服務電話：04-22289111分機64601~64605。