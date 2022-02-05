陳姓騎士疑未依規定待轉、逕行左轉，和賓士車發生猛烈碰撞，機車扭曲變形，陳男送醫不治。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高市三民區今（5）日凌晨發生一起死亡車禍！1名陳姓騎士行經九如二路與大連街口時，疑直接「高雄式左轉」，直接和沈姓男子所駕駛的賓士車猛烈衝撞，因撞擊力過大，造成機車扭車變形，賓士車車頭毀損、擋風玻璃凹一個大洞，陳男當場噴飛重摔在地，因傷重送醫急救後仍不治死亡，警方指雙方均未酒駕，詳細車禍肇責仍將進一步調查。

警方指出，該起車禍發生在5日晚間0時25分許，58歲的陳姓騎士沿九如二路東往西直行，至大連街路口時，疑未依規定待轉、逕行左轉，和對向車道直行由18歲沈姓男子所駕駛的賓士車發生猛烈碰撞，陳男當場連人帶車噴飛重摔在地，機車車頭扭曲變形，賓士車車頭凹陷，擋風玻璃破了一個大洞，車體碎片散落一地。

警消獲報趕抵，救護員將身體多處擦挫傷及顱內出血昏迷的陳男緊急送醫急救，但仍宣告不治；駕駛賓士車的沈男被玻璃割傷，雙方經酒測和抽血檢驗，均無酒駕行為，詳細車禍肇責由警方調查釐清。