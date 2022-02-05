北國小國挪威只有540萬人口，他們在歷屆冬奧累積132金牌、368面獎牌是世界之冠，而且根據《富比世》報導，挪威運動員的奪牌獎金是0元，他們的獎牌仍是源源不絕。

挪威的冬季運動起步最早，1924年首屆冬奧就是第1，他們的霸權一直到二次大戰之後才受到動搖，包括美國、加拿大、德國、俄羅斯開始有能力擊敗挪威，不過挪威仍有辦法在2002年鹽湖城冬奧、2018年平昌冬奧重登第1。

古代華人說「窮文富武」，練武的通常比起讀書的更需要經濟支持，他們需要更好的飲食和營養，以及專業的師資指導。美國網誌《The Ringer》分析的主因也是「挪威很富裕」，體育被視為國力的延伸之一，世界最強的10個運動大國，其中8國排名於聯合國人類發展指數前23名（挪威第1）。

「每個農民、漁民，無論住在挪威的任何地方都有權利加入運動。小孩子每年能夠以非常低廉的代價（換算新台幣不到5000元）找到加入團隊接受運動訓練。」得力於良好的經濟基礎和分配制度，大部分國民都能享受到國家的財富，挪威政府更容易發展全民運動。同時冬季運動在場地、師資、裝備方面的需求幾乎都比夏季運動更嚴苛，有辦法練上來的運動員，已經不缺那一點奪牌獎金了。

此外挪威主要發展獎牌較多的項目，例如越野滑雪，這類通常會細分成多種距離以及個人、團體、接力賽，類似夏季奧運的游泳與自行車，只要培養出幾個頂級高手就能拿下很多獎牌。