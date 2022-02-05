為推動反毒，教育部製作「華特＆潔西卡科普教室」動畫，藉由拒毒系虛擬網紅YouTuber「華特和潔西卡」，以「新型態毒品」為主題，透過活潑生動且富教育意涵的動畫，傳達毒品使用危害性，呼籲青年學子遠離毒品。

動畫首先介紹新型態毒品為何開始流行於青少年間，講述其多樣化的包裝、毒咖啡包及網路氾濫的流動；並說明新型態毒品的特性及對身體的危害；最後則提醒青少年，許多藥頭在社群平台、通訊軟體上利用假帳號發布免費提供試用的訊息，還會以最新流行的潮牌或動漫人物設計包裝，吸引誤食，要注意切勿淪為新型態毒品的受害者。

教育部表示，防制學生藥物濫用的積極目的是維護學生的身心健康、社會適應及適性發展；在預防方面，除了提供友善學習環境讓學生發揮所長外，也依據分齡、分眾原則，規畫不同的毒品防制宣導重點與模式，讓所有的學生「識毒」，而不要好奇「試毒」。

「華特＆潔西卡科普教室」將同步推出「國語」、「臺語」及「英文」三種不同語言版本，並透過教育部「YouTube」頻道、「防制學生藥物濫用資源網」、FB粉絲團等管道露出；另外還有2款動畫手機桌布以及8張貼圖，可以至資源網下載運用。

若想瞭解最新毒品資訊，或對於孩子是否接觸毒品有所疑慮，則可洽詢學校，或透過各縣市毒防中心24小時諮詢專線（0800-770-885）、教育部防制學生藥物濫用資源網及法務部反毒大本營網站等資源來尋求解答。

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