初四國道「撞」況不斷，共發生38件事故，創下這次春節連假當日最多件的一天。（國道三隊提供／吳敏菁彰化傳真）

初四國道「撞」況不斷，共發生38件事故，創下這次春節連假當日最多件的一天。（國道三隊提供／吳敏菁彰化傳真）

初四國道「撞」況不斷，共發生38件事故，創下這次春節連假當日最多件的一天。（國道三隊提供／吳敏菁彰化傳真）

初四返鄉車潮塞到最高峰，國道1號彰化段共發生38件事故，國道3號彰化段也多達20幾起，幾乎都是小追撞，自行排解，今日凌晨過後，車潮已逐漸緩解，車速維持一片「新綠」，連最常塞的埔鹽到員林、北斗段南北向都不塞了，車速維持到90以上。

國道交通警察第三大隊統計，4日從0至24時，事故共發生38件A3車禍，是這次春節連假當日最多件的一天，撞況持續不斷，其中32件民眾自行移置或是屬於服務區事故，5日凌晨過後，車潮已經緩解了，到了白天車速恢復正常。

國道七隊也統計4日當天從和美進入彰化快官段也發生20多起追撞事故，都是自行排解，但「撞」況不斷，也造成車速減緩，駕駛人等得心焦。

連假來到第8天已經到了假期尾聲了，初四已不少人「開工」，今天又逢周休日，但國道車潮已經恢復正常，多數人準備回歸工作崗位。

彰化市林世賢也呼籲，春節連假來到第8天，吃好睡飽沒煩惱了一陣子，差不多該收心囉！可以趁著初五這天，幫家裡大掃除一下，也象徵把晦氣送出門、送走窮神，今年一定如虎添翼，平安如意，頭家們錢財自來。