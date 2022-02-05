全球包括美國、歐洲、日本、韓國、中國等多家品牌車廠，規劃今年推出電動車新車款，市場預期今年是電動車快充元年，台灣業者也積極擴張快充充電樁版圖。

節能減碳帶動全球電動乘用車銷量快速成長，工研院產業科技國際策略發展所預估，今年全球電動乘用車銷量可超過1000萬輛，達到1289.7萬輛，占全球整車銷量比重提升至14.3%；預估最快到2023年，純電動車比重有機會超過混合動力車。

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）今年產能將進一步增加，德州奧斯汀（Austin）廠區將投產，法人預期，特斯拉今年產能可增加25萬輛，並於今年推出電動皮卡車Cybertruck。

此外，包括賓士（Mercedes-Benz）、奧迪（Audi）、保時捷（Porsche）、BMW、福斯（Volkswagen）、通用（GM）、豐田（Toyota）、日產（Nissan）、馬自達（Mazda）、現代（Hyundai）等品牌車廠，將推出電動休旅車、電動轎車、商旅MPV電動車等新車款。

中國品牌車廠也正積極擴充電動車產能，當地證券法人報告預期，今年中國大陸電動車銷量目標510萬輛。其中，特斯拉上海廠、比亞迪、蔚小理（蔚來、小鵬、理想等新造車品牌勢力）等積極擴充產量，預計今年合計年產能可到306萬輛，較去年產能193萬輛大增58.5%；今年包括比亞迪、上汽、長城、廣汽、東風、理想、蔚來等車廠，將陸續推出電動車新車款。

市場預期今年是電動車快充元年，法人指出，目前大部分電動車電池儲電量由30%充電至80%，需時40至50分鐘，可行駛約150至200公里；部分車款例如特斯拉Model 3、保時捷Taycan電動跑車等，可實現充電5分鐘、最長續航力100公里；今年有更多車廠要推出充電5分鐘、最長續航力拉長到200公里的新車款。

中國積極布局充電站與充電樁設備，法人表示，到2021年底，中國累計建成充電站7.5萬座，充電樁261.7萬個，換電站1298個。

台灣廠商也積極擴張快充充電樁版圖，除了中油未來5年內將設置19站、59槍電動車充電站，裕隆集團旗下裕隆電能已布建近2200個充電樁，分布在停車場、賣場等，未來會隨著電動車銷售量的成長擴增充電站密度。

台泥與飛宏也策略合作，爭取全球充電設施市場商機；中興電工今年規劃透過嘟嘟房子公司開發充電樁產品，士林電機充電樁已有台灣和日本供貨實績，並與台灣車廠和各縣市政府合作推廣，已進入場勘階段，今年士電充電樁生產線也規劃擴大。

此外，台達電、華城電機等業者，也搶攻全台電動車充電設備和服務網絡商機，台灣業者積極布局電動車周邊充電市場商機。（編輯：張良知）1110205