名媛孫芸芸為微風百貨少奶奶，將近40歲的她身材及臉蛋保養得宜，歲月在她身上絲毫沒有留下半點痕跡，她的美麗外貌除了本身努力不懈的健身及自律生活作息，基因也是一個很大的優勢，而這都要歸功於她的母親，孫芸芸的媽媽何念慈可以說是凍齡女神的存在，保養得宜的外貌及優雅的氣質真不愧是第一名名媛的媽媽。

何念慈在21歲時嫁給了「電信大王」之稱的孫道存，婚姻期間育有兩女一男，分別是大女兒孫瑩瑩、小女兒孫芸芸以及兒子孫宏宏，看似幸福美滿、相夫教子的豪門生活卻讓她日後的日子在無奈中度過，丈夫孫道存在這長達31年的婚姻中屢屢與不同女明星發生誹聞，他外遇的消息每每都鬧得人盡皆知，不過何念慈作為他的妻子卻從不過問和插手這些風流韻事，她將這段豪門生活的重心全部放在養兒育女上，兒女對她來說就是支持她撐下去最大的動力，而最後這段無奈的豪門婚姻也在2007年以離婚收場。

彼時離婚的何念慈已逾50歲，不過優雅從容的氣質和美麗的外貌依舊讓她明豔動人，離婚後的她在不久後又遇到生命中另一位男子，並決定與他白頭偕老、廝守終生，在舉行婚禮時她的第二任老公完全以何念慈的想法來籌畫，並且砸下千萬元來達成，何念慈在第二段婚姻中十足十的被寵成小公主，兒子及女兒們也都相當支持她再次獲得幸福，如今64歲的何念慈風采依舊，有老公疼愛及兒女關愛的她真的非常幸福。