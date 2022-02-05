牛年封關前台股大幅震盪，元月行情落空。迎接虎年，長假期間美股反彈，投信法人認為，升息、縮表、疫情等不確定因素都將牽動市場劇烈波動，預期將呈現短空長多、先蹲後跳趨勢，投資人面對「跳跳虎」可聚焦趨勢股波段操作。

受到美國聯準會升息疑慮、烏克蘭情勢緊張等諸多不確定因素干擾下，農曆牛年封關前二週遭遇亂流；1月26日封關日大盤下跌26.72點，終場收在17674.40點，成交值萎縮至新台幣2241.09億元，中斷了農曆封關連5紅的紀錄。

歷經11天休市，美股劇烈震盪，以2月4日美國股市收盤指數來看，與1月25日比較，道瓊工業指數上漲792點、標準普爾500指數上漲144點，以科技股為主的那斯達克及費城半導體指數分別上漲558點及102點，可望掃除長假前市場對不確定因素的疑慮。

台股將於2月7日迎接虎年開紅盤，根據Cmoney統計，自2012年以來，台股加權股價指數及店頭市場指數在農曆年開紅盤後的30個交易日，累積報酬多為正報酬，僅2020年受COVID-19疫情影響而呈現下跌；其中，以中小型股為主的店頭市場，同期報酬多優於加權股價指數，2012年、2014年及2021年累積漲幅更達兩位數。

展望虎年台股走勢，PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，從歷史經驗來看，雖然升息前市場確實會出現劇烈波動，甚至不排除升息前兩個月有約一成的拉回走勢；但只要升息循環開啟後，指數往往能再度反映經濟成長現況，預期股市將呈現短空長多、先蹲後跳趨勢。

葉獻文認為，台股長假前短線急跌後已出現負乖離，且融資水位持續下降，浮額沉澱，配合台股高殖利率的優勢，虎年開紅盤後有望吸引低接買盤進場布局優質個股，特別是成長趨勢較為顯著的科技類股，包括通信網路、電子零組件、其他電子。

此外，具有硬體更新利基的AMD供應鏈、伺服器、DDR5、PCIe 5.0、Thunderbolt 4、USB 4.0等產業，也是虎年台股選股方向所在；至於傳產方面，則可以紡織、食品等類股為主。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，經濟持續擴張，且下半年通膨壓力可望緩和，目前市場已陸續反映升息及縮表利空，待不確定性下降，市場情緒可望回穩，盤勢將回歸景氣及企業獲利表現，對台股後市表現並不看淡。

就評價面來看，沈萬鈞認為，台股目前本益比不到15倍，仍處於長期合理區間，若因升息縮表等非基本面因素導致行情回檔，將是不錯的逢低加碼時點；持續看好半導體供應鏈、IC設計、電動車、資料中心等產業能見度佳的受惠題材。

安聯投信台股團隊表示，儘管市場持續波動，但從封關前波動幅度來看，市場應該已經陸續大幅度消化並反映對於聯準會後續縮表及升息進程的擔憂，所以可留意有基本面支撐、投資價值浮現，且近期已有出現大幅修正的族群或投資標的。

布局方面可利用市場修正時分批加碼、分散風險，保持耐心與信心。題材上持續看好AI(人工智慧)、車用電子、高速傳輸及雲端等長期結構性成長趨勢所帶來的投資機會。（編輯：張良知）1110205