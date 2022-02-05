大坑8號步道沿途體驗產業道路、鐵木步道及相思枕木棧道等3種特色步道。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大坑8號步道沿途體驗產業道路、鐵木步道及相思枕木棧道等3種特色步道。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

風動石公園以山頂稜線上的巨岩聞名，傳說當山風吹起，旋轉在山間的氣流在石縫中盤旋，會發出雄壯的呼嘯聲。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

風動石公園為提供山友休息、運動、健身及遊玩的全齡式遊憩區。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

風動石公園為提供山友休息、運動、健身及遊玩的全齡式遊憩區。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

春節連假進入尾聲，平緩好走的大坑8號步道最適合漫步收心，沿途體驗產業道路、鐵木步道及相思枕木棧道等3種特色步道，還能觀察鳥類、植物、動物及昆蟲等豐富自然生態，終點抵達設有多種互動式森林體驗設施的風動石公園，讓小孩盡情放電，非常適合親子共遊。

風動石公園以山頂上的一顆「風動石」聞名，風動石海拔約360公尺，為凸出黏貼在山頂稜線上的巨岩，傳說當山風吹起，旋轉在山間的氣流在石縫中盤旋，會發出雄壯的呼嘯聲。

台中市觀旅局表示，風動石公園為提供山友休息、運動、健身及遊玩的全齡式遊憩區，可遠眺北屯區景色，還能在涼亭、休憩平台等設施歇歇腳，紓解登山的疲勞感，十分愜意。

觀旅局建議，若是開車前往8號步道的遊客，可將車輛停放於6號步道停車場後，循建成巷步行15分鐘至8號步道登山口，攻頂後在風動石公園休憩體驗，再循6號或7號步道返回停車場，形成山林體驗遊憩環狀路線。

春節連假尾聲，不妨走訪台中後花園收收心，下山後別錯過在地山產，以及芋圓、仙草、虱目魚丸及炸粿等平價小吃，並就近入住大坑溫泉旅宿泡好湯舒緩一天的疲勞。