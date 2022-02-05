新北市汐止區大同路二段今（5）日上午9時許民眾發現路面冒泡泡，隨即向新北市消防局報案，經消防人員到場檢測，發現路面下方有瓦斯漏氣，遂立即通知瓦斯公司人員，並架設水線灑水降低瓦斯濃度，拉起封鎖線警戒。

上午9時50分瓦斯公司人員到場，目前已先關閉該處氣閥，正在確認漏氣位置，確認後將立即進行修補。