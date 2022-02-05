樂天桃猿在大年初五開工，領隊浦韋青也宣布談薪進步，目前全隊已有9成選手完成談約，其中林泓育、朱育賢、黃子鵬皆獲得複數約，而回歸母隊的陳禹勳也確定與球隊完成談約，浦韋青說：「合約內容不公布，是1年約。」

桃猿今天在二軍基地嘉義縣立棒球場展開春訓，開訓典禮上也公布年度口號，喊出「Rise Up#再戰起來」，希望球隊能擺脫前兩年不理想的戰績，朝向總冠軍邁進。

浦韋青在開訓典禮上說：「雖然前兩年戰績不理想，行銷活動也因為疫情有很多地方沒辦法好好發揮，但今年球團仍會投注許多資源，這些都是為了2022年再戰起來，拿下總冠軍。」

今天桃猿也公布球員談薪進度，浦韋青說：「目前大概只剩7、8名球員薪水還沒談好，大約已經談完9成，剩餘選手希望不要拖過二月底。」雖然這兩年球隊戰績不理想，但樂天集團總部仍給球隊約3至5％的加薪幅度，「我們在攻擊方面、部分投手還是有值得被肯定的，希望選手『薪』情更好一點。」

野手方面，林泓育再獲3年複數約，平均月薪為今年月薪85萬，2023年月薪達到88萬，2024年月薪則是90萬；入圍年度MVP的朱育賢也與球團達成三年合約共識，條件目前暫不公布。林立執行複數約，2022年的月薪40萬元；林承飛月加薪4萬元，今年年月薪30萬元。

梁家榮在去年大躍進，加薪9萬元，今年月薪為25萬元。郭永維新球季月薪18萬元，月薪增4萬元。新球季成晉加薪3萬元來到月薪11萬元。藍寅倫減月薪7萬元，簽下一年約月薪35萬元；林智平減薪3萬元，月薪20萬元，而余德龍減薪1萬元，月薪亦20萬元。

投手方面，陳禹勳在宣布FA之後，也與球團達成續留共識，薪資條件暫不公布，不過浦韋青透露，他與球隊簽下1年約。主戰投手黃子鵬簽下二年約，2022年加薪13萬元，至2023年分別是43萬元、48萬元，為投手群中加薪數字最高。曾仁和月薪43萬元，而王溢正執行複數年合約月薪為52萬元。張喜凱月薪自7.5萬元加至13.5萬元。朱俊祥加薪6萬元來到21萬，黃偉晟2022年月薪則是從13.5萬元升至17萬元。萬昭清與范柏絜皆維持平盤。