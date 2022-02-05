柯文哲質疑高端如「密醫」上法庭必敗 陳時中指「講法很奇怪」：有取得法定EUA

台北市市長柯文哲昨日（4）表示，打高端不見得沒有保護作用，因為密醫不見得醫學、醫術比拿到醫師執照的能力差，問題是密醫上法庭就是必敗。衛福部部長陳時中則回批柯的講法很奇怪，且高端也正接受世界衛生組織（WHO）的「考試」中，看起來通過認證的機率很高。對此，藥師林士峰直言，陳所言就代表高端現在還沒通過WHO的認證，這句話本身就有問題。

陳時中昨日在記者會上表示，柯文哲的「密醫說」講法很奇怪，因為密醫不具法定資格，但高端疫苗已取得台灣的緊急使用授權（EUA），具有法定資格，還是專家根據科學證據所核發；且高端目前已獲得7個國家認可，同時高端也正接受WHO的「考試」中，看起來通過認證的機率很高。

針對陳時中指高端疫苗「看起來通過認證的機率很高」的言論，林士峰昨日在臉書發文直言：「時中大大，您說高端通過WHO認證機率高，不就代表現在還沒通過WHO的認證。」

林士峰進一步質疑，既然還沒有國際認證就拿來讓國人施打，那柯文哲的密醫說哪裡奇怪呢？高端值得政府賠上國際台灣的公信力來護航嗎？台灣都已經通過認證超過半年了，為什麼國際社會上只有7國承認呢？