知名祕境台南安平漁光島大、小月牙灣，每逢假日遊客如織，但因不屬都市計畫範圍，導致無法與鄰近的安平港區進行整體管理與利用。台灣港務公司提出擴大都市計畫變更案，將漁光島西側約45公頃的人工養灘地及填築新生地土地，納入都市計畫範圍，全案近日已獲內政部都市計畫委員會審議通過，未來將與遊艇碼頭及漁光島南側商港土地整合規畫，打造台南市的遊憩新亮點。

台南市政府都發局表示，行政院於2017年核定安平商港港區範圍，確立安平商港建設計畫為「北觀光、南自貿」的發展模式後，漁光島周邊港區範圍即定位為觀光遊憩商業區及親水遊憩區。

不過，位於漁光島西側的大、小月牙灣等灘岸土地，為港務公司多年來填築及人工養灘而成，但因不屬都市計畫範圍，為了港區土地整體有效管理及利用，日前港務公司提出將人工養灘地及填築新生地等範圍納入都市計畫，未來將與安平五期重劃區遊艇碼頭，以及漁光島南側商港範圍土地進行整合規畫，以突顯地方發展特色，並塑造優質的水岸環境。

都發局長莊德樑指出，此都市計畫將依據漁光里既有的樹林、沙灘、海域等天然資源特性，以低度開發為原則，近45公頃土地則劃為港埠用地，並以水域遊憩及觀光休閒為土地分區規畫主軸；同時，為兼顧觀光遊憩推動及灘岸景觀風貌，還訂定土地及景觀管制等規定，以打造台南市的遊憩新亮點。