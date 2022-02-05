春節期間台灣北部逢低溫、降雨，年初五雨勢停，位於新竹縣的六福村主題遊樂園5日上午湧現排隊人潮，不少民眾攜家帶眷，趁無雨、出太陽時玩一波。六福村也應景主題活動、虎年優惠等，2月6日止，12歲以下兒童可免費入園。
六福村在春節期間推出12歲以下兒童入園免費優惠，虎年則有屬虎民眾全年半價入園的優惠，另外即日起至2月13日，穿戴正紅色或花色衣物入園，包含內衣、內褲、口罩、帽子、外套、上衣、下身等任一品項9成以上比例為正紅色或花色，即可符合優惠條件，粉紅、暗紅色不適用。
另外，凡設籍於新竹縣關西鎮、新埔鎮及桃園市龍潭區的民眾，即日起至2月13日，出示本人身分證或戶口名簿現場購票，即享鄉親4折優惠價250元。
六福村也推出「花園派對」主題活動，將中央魔術噴泉幻化為綠意盎然的波波草仙境，由2千株波波草團團簇擁著，搭配一旁阿拉伯皇宮建築，彷彿置身世外桃源般愜意悠閒，隨手一拍就是迷人網美照。
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