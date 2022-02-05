女網友回老家過年，大掃除的時候挖出一個超驚悚的烤箱，乍看根本不知道是什麼，且外觀已腐朽，後來發現是台古董級烤箱本想直接丟棄，沒想到媽媽聽了竟暴怒喊不准，讓她超傻眼。恐怖照片引來網友討論，不少人驚嘆如果原PO不說，真的會誤以為這是什麼剛出土的文物或是從海底撈上來的寶藏箱。

一名女網友今在臉書發文表示，這次過年回家突然發現了一個烤箱，看著它的外型想說，應該是很久沒有用了，便決定要趁著大掃除拿去丟掉，然後買新的一台給媽媽，沒想到媽媽卻大發雷霆地說「那烤箱很好用，不准丟！而且她都有用乾淨」。

女網友聽到這邊只覺得滿頭問號，她越堅持要換新的，媽媽就越生氣，最後搞得好像烤箱是她的金孫一樣，媽媽竟然氣到想跟她「輸贏（台語：一爭高下）」。從照片中可見，烤箱的外觀呈現灰白色，幾乎看不出原本外殼的橙色，而且處處都有生鏽與燒焦的痕跡。

烤箱裡面也是滿滿焦黑的痕跡，烤盤上面的黑色汙垢已無法去除。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

女網友也說，許多人看到她媽媽這麼護著烤箱，可能覺得說也許只是外部破敗，但其實內部乾淨的不得了，但事實根本不是如此，從照片中可見，烤箱裡面也是滿滿焦黑的痕跡，烤盤上面的黑色汙垢已無法去除。

超扯的畫面引發網友討論，「這好像埋藏千年出土的古物」、「不說是烤箱，我還以為是海底撈出來的寶藏箱」、「有歷史的感覺」、「該不會是藏私房錢的地方，所以才不准妳亂丟」、「感覺是兵馬俑時期出土的文物，要好好珍藏，因為價值連城啊」、「不說是烤箱，我還以為是出土文物」、「滷的叫老滷，這叫老烤」。

不過，也有人替原PO媽媽緩頰說，很多老人都很惜物，覺得東西還能用丟掉特別浪費，若擔心使用上會有安全疑慮，可耐心委婉地跟媽媽解釋。「尊重老人家的惜物意志」、「應該是有回憶在」。另也有人分享說，這款橙色烤箱應有40年歷史，功能簡單又耐用，焗的蛋糕比現代烤箱好。