國道10號末端交流道是旗美地區重要交通樞紐，春節期間，平均車流量達上萬人次。旗山警分局交通分隊警員卓筠利用自己手繪漫畫的特長，親手繪製交安防疫口罩，在國10末端免費發送給路過遊客，提醒民眾加強防疫。

今年是虎年，因應疫情持續嚴峻，及推廣交通安全的重要性，交通分隊警員卓筠善用自身美術專長，繪製「交安防疫」口罩，巧妙地將「三寶乖乖，交通平安」等預防標語融入背景點綴其中，讓員警戴著執勤也能傳遞推廣交通安全資訊。

警方表示，手繪漫畫警察娃娃形象生動、簡潔，不僅是當下年輕人樂於接受的形式，同時也是有特色、接地氣的宣傳方式。這組「交安防疫」口罩，以「畫裡有話」方式提醒旅客注意交通安全，希望民眾收到口罩後，提醒自己行車駕車時要遵守交通規則，保護好他人跟自己的行車安全。口罩數量雖然不多，但卻代表警方的心意。

旗山警分局長洪敏榮說，同仁發揮創意發想與設計，融入虎年吉祥物、交通安全及警察等各項元素，讓口罩也能搖身一變成為時尚專屬配件，加深民眾印象，除了防疫也是警政行銷利器。