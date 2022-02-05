女星許維恩去年3月認愛小6歲的王家梁，小倆口5月即宣布求婚成功，並浪漫在去年11月11日、許維恩迎接40歲生日時登記結婚，而小倆口買下的100坪豪宅悄悄在年前裝潢完成，許維恩開心曬出開箱照，大方公開愛巢內觀，整體風格氣派典雅，不只有更衣室、健身房，眼尖網友還揪出浴室的馬桶就要價13萬。

新婚3個月的許維恩昨（4日）公開一系列新家照，她開心發文：「我和大王（王家梁）搬家了～我們花了很多體力和心力規劃的新家終於好了～」，許維恩直呼：「喜歡家的感覺」，而喜歡明亮感的許維恩也提到：「這是我喜歡的色調淡淡淺淺的很溫暖簡約，俗稱『香檳淡奶大地風格』特別吧」，不難看出她對新家相當滿意。

許維恩新家的客廳寬敞明亮。（圖／取材自許維恩臉書）

許維恩新家有寬敞更衣室。（圖／取材自許維恩臉書）

許維恩、王家梁的愛巢風格氣派典雅，不只有寬敞客廳、更衣室、書房，甚至還有專屬健身房，許維恩也留言透露：「健身房大王最愛」，小倆口對生活品味很講究，浴室空間相當大，有浴缸和一排鏡子，眼尖網友還揪出浴室選用的是金邊智慧型馬桶，直呼：「大概13萬」、「讚喔！大開眼界。」

許維恩、王家梁新家還有專屬健身房。（圖／取材自許維恩臉書）

浴室也很氣派、典雅。（圖／取材自許維恩臉書）

不只許維恩相當滿意，王家梁也開心發文：「這兩個多月瘋狂的在處理新家的事情，終於趕在農曆年前順利入住。現在回想起從無到有的過程，真的是好累…不過我們熬過來了」，王家梁表示，新家安頓好以後，就是要繼續努力工作了。