邱姓男子一聽到員警通知車窗未關，不顧外頭天氣寒冷還下著雨，穿著短袖就從住處騎機車趕到現場，確認是自己一時糊塗忘記關窗戶（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中1名19歲的邱姓男子日前將愛車停在台中路，疑因天色已晚，加上又下起雨，竟完全沒發現副駕駛座的窗戶沒有關上即離去，雨絲飄進車內讓座椅也濕了大半，路人經過發現後熱心報警協助，員警想方設法聯繫到邱男返回現場，幸車內物品沒有損失，邱男對於員警的協助相當感激。

台中市政府警察局第三分局立德派出所日前晚間7點多獲報東區台中路段有車輛沒有關窗戶，員警到場發現該部銀色自小客車副駕駛座的車窗未關，現場雨勢不小，車內已濕了大半，員警透過警用系統嘗試聯繫車主未果，擔心該車成為宵小覷覦的對象，苦思尋找車主的辦法。

幸好沒多久員警眼尖發現車內的避光墊下露出了一小片紙張，掀開查看發現是車主的租屋契約書，透過上面的聯絡電話，通知他前來確認車輛的狀況。

19歲的邱姓男子一聽到員警通知車窗未關，不顧外頭天氣寒冷還下著雨，穿著短袖就從住處騎機車趕到現場，確認是自己一時糊塗忘記關窗戶，幸車內財物未有損失，趕緊發動車輛將窗戶關好後，不斷向警方表達感謝。

111年加強重要節日安全維護工作期間，警方持續落實治安平穩、交通順暢、民眾安心的工作主軸，讓民眾安心迎接新年，警方也提醒，民眾停放好車輛後，請務必養成確認車窗、車門是否上鎖再離開的習慣，即便是暫時離開車輛，也避免在車內放置貴重物品，以免給宵小可趁之機。