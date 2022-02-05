五十多歲李先生在4年多前因為持續拉肚子而發現潰瘍性大腸炎，但是由於工作忙碌，所以沒有規則接受治療。

「在長期追蹤的過程中，可以發現只要他有按時用藥、定期回診，抽血的指數就都非常好，跟一般人沒有兩樣，」三軍總醫院大腸直腸外科鄭屹喬醫師回憶，「但是如果他有一陣子沒有回診，後續抽血檢查就會發現貧血的狀況，營養指數、白蛋白也都不夠，甚至體重下降，變得面黃肌瘦。」

李先生也因為一直沒有穩定接受治療，潰瘍性大腸炎的狀況時好時壞，後來追蹤大腸鏡時，發現大腸裡已經產生癌症病變，只好安排手術切除。

發炎性腸道疾病是一個大家較陌生的疾病，很多患者誤以為只要用了藥，把症狀控制下來就可以停藥，結果卻導致病情反反覆覆。鄭屹喬醫師指出，其實發炎性腸道疾病有點像是高血壓、糖尿病等慢性病，持續治療的目的是將病情控制穩定，避免進展到更嚴重、甚至難以挽回的併發症，因此不可以在藥物產生反應後，就擅自把藥物停掉。

隨著生物製劑的發展，發炎性腸道疾病已可獲得良好控制，達到黏膜癒合的目標，鄭屹喬醫師說，如今也有腸道專一型生物製劑，能夠減少全身性的副作用，提高患者接受治療的意願。病友與醫師好好配合，可以減少併發症，降低需要手術治療的機會。

●放任腸道持續發炎，形成瘻管問題多多

發炎性腸道疾病可分成「潰瘍性大腸炎」與「克隆氏症」，兩種疾病的病程演進有些不同。

潰瘍性大腸炎主要影響直腸、結腸，剛開始的症狀通常以血便為主，大多數病人都是因為解血便，做大腸鏡檢查意外發現。潰瘍性大腸炎剛開始的症狀比較輕微，但是如果沒有接受治療，可能就會產生大量的血便，拉肚子的次數會從一天三、四次，變成一天二、三十次，且營養狀況變差、體重下降，甚至有發燒、感染的風險。

克隆氏症則會影響整個消化道，各處都有可能出現病灶，患者可能會出現腹痛、腹瀉、發燒等，且由於症狀多變，較難診斷。

(圖/照護線上提供)

持續發炎的腸道可能漸漸形成瘻管。瘻管是一個不正常的通道，可能從腸道通往皮膚或鄰近器官。腸道是消化食物形成糞便的通道，如果瘻管通往皮膚，形成腸皮瘻管、肛門瘻管，會有流出糞水、分泌物，或反覆發炎化膿；如果瘻管通往膀胱，解尿時就會排出空氣，或是糞渣，容易造成泌尿道感染；如果瘻管通往子宮、陰道，就會出現異常分泌物，因為陰道開口與尿道很接近，所以也可能導致泌尿道感染。

「發炎性腸道疾病除了影響生理，也會對心理造成負面影響。」鄭屹喬醫師說，「因為頻繁拉肚子，會影響生活、睡眠，也會影響工作、社交，使患者承受相當大的心理壓力。」

●穩定接受治療，提升生活品質

發炎性腸道疾病的治療，除了改善症狀，更希望達到腸黏膜癒合的目標，鄭屹喬醫師說，因為大腸、小腸發炎時，可能產生膿瘍，漸漸形成瘻管，或者是在反覆發炎之後，腸道可能變得狹窄，而且長期發炎，也會使癌症風險增加。因此治療的目標就是讓腸道不要反覆發炎，並使腸黏膜能夠癒合，才能夠避免後續併發症，而進展到需要手術的狀況。

(圖/照護線上提供)

發炎性腸道疾病的傳統治療包括5-ASA抗發炎藥物、類固醇、免疫調節劑等，較新的生物製劑，研究顯示早期使用有助降低腸道黏膜反覆發炎的狀況，也可以減少日後手術的機會，且能幫助病友擁有比較好的生活品質。

目前的生物製劑，可分成「全身型」和「腸道專一型」，鄭屹喬醫師分析，「全身型」生物製劑對全身都有作用，有助於改善腸道外症狀；「腸道專一型」生物製劑，適合用於沒有腸道外症狀的病患，可以針對腸道發揮作用，同時降低副作用的發生機率。

「使用生物製劑對大多數病人而言蠻安全的，醫師也會密切監測治療反應以及可能的副作用。」鄭屹喬醫師說，「由於台灣仍有肺結核，所以在使用生物製劑時，需要注意是否有肺部症狀。」

●發炎性腸道疾病 日常保養重點

發炎性腸道疾病是一種自體免疫疾病，日常生活中有幾個部分要特別注意。

首先務必要戒菸，因為抽菸會增加發炎性腸道疾病復發的風險，鄭屹喬醫師說，有些研究發現，發炎性腸道疾病跟壓力有關係，所以這類病患的生活作息盡量正常、避免熬夜，降低生活中的壓力，保持良好的運動習慣，也可以減少復發情況。飲食多元且均衡，才有足夠的營養來對抗疾病。

(圖/照護線上提供)

因為需要長期治療，病友應跟醫師討論，根據病情及個人的狀況調整藥物的種類、劑型、使用方式等，以維持較好的生活品質與照護品質。

●貼心小提醒

發炎性腸道疾病是自體免疫疾病，並非單純的拉肚子。鄭屹喬醫師說，如果出現腹瀉、腹痛、血便、體重減輕等狀況，一定要就醫檢查。

生物製劑的發展，讓發炎性腸道疾病可以得到穩定的控制。規則接受治療，能夠避免出現腸道穿孔、狹窄、瘻管等棘手的併發症，降低手術甚至罹患癌症的風險！