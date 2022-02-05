樂天桃猿5日在嘉義縣舉行開訓典禮，喊出年度口號「RISE UP＃再戰起來」，希望能夠終結2年未能奪冠的「冠軍荒」，總教練曾豪駒也勉勵球員4點，「希望這4點大家能堅持到最後，我們才會是最後的贏家。」

桃猿從2017至19年完成3連霸後，近兩年都沒能打進總冠軍賽，樂天副董事長川田喜則在開訓典禮上送給全隊一句話，「不管是棒球還是任何工作，只要努力機會就會來」，希望教練團與選手一起努力，朝總冠軍目標加油。

領隊浦韋青也說，雖然過去兩年戰績不理想，許多球場的活動也因為疫情無法完整發揮，但球團仍會在今年投注許多資源，像是成立育成部，就是希望能夠跟一軍戰力做很好的連結，「這些都是為了2022年再戰起來，拿下總冠軍。」

曾豪駒則用4點勉勵球員，「隨著假期結束就是新球季的挑戰開始，大家要有更強的企圖心，朝總冠軍邁進。1.相信自己相信團隊。2.專注當下。3.不要懼怕失敗勇於去面對。4.堅持到底，尤其是在低潮時，千萬不要懷疑自己，這4點希望大家能夠堅持到最後。」

曾總繼續說：「希望大家在訓練時不要自我設限、勇於突破，練習時給自己不舒適，比賽時才能從容去面對。最後再重申一次，大家要有非常大的決心，要以拿下總冠軍去準備。」