春節連續假期將進入尾聲，交通部高速公路局預估，今還會有一波北返車潮，下午2時過後西部國道可能會有幾處壅塞路段，但應不會比初三和初四更塞。高公局分析這幾天連假的交通數據，發現國道交通量比以往少了7％至11％，推測與疫情、北部天氣不佳等因素有關。

高公局表示，今日易壅塞路段有國1西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口、國3竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪、國5宜蘭至坪林、國6舊正至霧峰系統。國5北返可能會塞到凌晨2時才緩解，大山至香山路段也可能塞到午夜，其餘路段在晚間9時左右能紓解。

高公局原預估初四的國道交通量為138（128~148）百萬車公里，今統計結果出爐僅116.4百萬車公里，遠低於預期。高公局交管組副組長賈毓虎指出，昨日北部地區有雨，加上近期疫情因素，可能造成民眾出門意願降低，影響到交通量。

賈毓虎說，觀察這次連假，民眾出門比預期還要晚，西部國道出現車潮晚出門、晚紓解的現象，部分路段甚至塞到凌晨。而比起往年交通量，本次連假每天都比以往少了7％至11％車流。

賈毓虎表示，今年過年的北返車流提早出現，初二就開始觀察到提早北返潮，加上初三、初四的尖峰，因此今天預估還是會小塞，但比起昨天與前天，國道已紓解許多。