人手一機的時代，行動支付逐漸興起，掃碼支付筆數及金額有顯著成長。金管會指出，掃碼支付建置成本與技術門檻相對較低，且掃碼支付業者可透過APP整合回饋折抵、促銷活動等服務，貼近民眾生活。

根據聯合信用卡處理中心研究資料，2020年9月行動支付占整體信用卡消費筆數與金額分別為15.7%與4.9%；至2021年9月時，筆數占比提升至20.2%，金額占比提升至7.8%，較前一年雙雙成長。金管會觀察，民眾支付習慣逐漸改變，使用行動支付付款比例已越來越高。

行動支付可概略區分為「掃碼支付」與「感應支付」，前者例如以掃碼（QR Code）為主要支付方式的第三方支付、電支機構電子錢包等，後者則包括以NFC感應支付為主的Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等國際三大Pay行動裝置錢包。

金管會引述聯卡中心研究資料指出，2020年第1季掃碼支付與感應支付筆數占比約為65%及35%，金額占比約為48%及52%；至2021年第3季，掃碼支付筆數占比已增加至近7成、金額占比增加至6成，顯示除了「嗶經濟」以外，掃碼支付被商家採用的情形逐漸提升，「掃經濟」正蓬勃發展。

解密「掃經濟」影響力為何逐漸擴大，金管會指出，第一項原因是掃碼支付建置成本與技術門檻較低，對於商家而言，有利於快速導入；第二項原因是掃碼支付業者可透過APP整合回饋折抵、促銷活動等服務，貼近民眾生活，容易獲得民眾青睞。

若以2021年前9月消費場域分析，民眾較常於餐飲、電商、便利商店、生鮮食材超市及水電瓦斯、行政規費上使用「掃碼支付」；在交通及百貨公司則使用「感應支付」較多。

此外，「感應支付」各月平均單筆消費金額落在新台幣580元以上，「掃碼支付」平均單筆消費金額較小，最高為524元。

從2021年前9月持卡人性別及年齡分析，不論男、女性，年齡20至50歲族群行動支付使用頻率以「掃碼支付」居多，占比約7成；60歲以上消費者使用「感應支付」比例則明顯高於其他年齡族群，使用率達44%。（編輯：張良知）1110205