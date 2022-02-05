陳姓男子開車送下體出血的懷孕妻子前往醫院途中，因碰上車禍塞車向員警求助。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

陳姓男子帶著身懷六甲的葉姓妻子從台中到台南走春時，妻子突然身體不適且下體出血；不料，陳男開車送醫途中，卻碰上車禍塞車，讓他心急如焚，只好向處理事故的員警求助。警方得知二話不說立即開著警車替陳男鳴笛開道，只花了5分鐘就抵達醫院，經急救後葉女及胎兒都已平安。

警方調查，4日上午10點左右，東區東門路二段因發生車禍加上車流量大導致行車緩慢。此時，36歲陳男因懷有身孕的37歲葉姓妻子身體不適、下體出血，正開車前往醫院途中，卻碰上塞車進退維谷之際，正好看見前方正在處理車禍的員警，立即趨前搖下車窗，慌張地向警方表示，「我太太懷孕初期，因身體不適，且下體有出血狀況，急需到新樓醫院接受治療，請警方提供幫忙！」。

市警一分局東門派出所警員劉佳原及倪鼎民見情況緊急，立即駕駛巡邏警車沿途鳴笛開道，只花了5分鐘時間，即順利將陳男夫妻快速送抵醫院，經院方緊急施打止血針與投以安胎藥急救，不僅緩解葉女腹痛與出血狀況，也順利保住腹中胎兒，讓這對夫妻對警方的熱心服務感謝不已。