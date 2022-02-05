印尼華文媒體「國際日報」3日刊登的一篇評論中，指稱我駐印尼代表陳忠在當地醫院因故發飆，並於出席華社「僭用」大使名號。外交部對此表示，該評論涉細故的陳述嚴重偏離事實，而印尼官員也多視我國代表為「大使」。

外交部指出，該評論涉細故的陳述不僅嚴重偏離事實，斷章取義，甚而借題發揮，惡意詆毀我國政府近來外交成果。對於有心人士蓄意操弄媒體、製造錯假訊息的卑劣手段，外交部深感不齒，並予以嚴正譴責。

外交部進一步指出，我國與印尼多年來持續強化在經貿、投資、農業、勞務、教育等多面向的實質合作，雙方互為重要的發展夥伴，印尼官員多視我國代表為「大使」，該篇評論無端以我國駐印尼大使職銜大作文章，只是凸顯其無知與昧於事實而已。

外交部強調，中國在海外已經多次透過媒體扭曲事實，對我國進行認知作戰，用心可議。台灣將持續在國際社會中扮演守護民主核心價值的良善力量，在雙邊與多邊場域推動善的循環，與理念相近國家深化合作關係，以共同抵禦威權主義的擴張。