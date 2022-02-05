立法院外交及國防委員會召委陳以信於美東時間4日上午與華府涉台重要學者進行視訊對話。（陳以信提供）

立法院外交及國防委員會召委陳以信於美東時間4日上午拜會位於阿靈頓的AIT華府辦公室，並與美國行政部門人員進行會談，針對台海情勢交流看法，陳以信說明國民黨重返華府決心，以及黨主席朱立倫近期在疫情容許下將訪問華府，為國民黨駐美代表處揭牌，此事得到與會人員高度歡迎與祝福。

陳以信上午並與華府涉台重要學者進行視訊對話，這場對話由國民黨國際部與華府智庫台美研究中心（Institute for Taiwan-America Studies）共同舉辦，陳以信同時身兼台美研究中心執行長，會中美方與會學者都肯定國民黨重啟華府辦公室的重要性，並期待未來雙方能增加交流。

這場視訊對話的與會者眾星雲集，包含前AIT理事主席、布魯金斯研究院資深研究員卜睿哲（Richard Bush）；AIT理事、約翰霍普金斯大學兼任教授卜道維（Dave Brown）；前白宮國安會主任、喬治城大學講座教授麥艾文（Evan Medeiros）；國民黨國際部主任、淡江大學戰略所教授黃介正均於線上參加。

中午陳以信前往拜會華府智庫「2049計畫研究所」，與總裁賈世才（John Gastright）與執行長石明凱（Mark Stokes）及該所研究員座談後，正式結束華府訪問啟程返台。

陳以信此行主要拜會美國國會會見10餘位聯邦參眾議員與多位資深幕僚，與行政部門與智庫學者會談，並代表國民黨朱立倫主席慰問大華府地區僑胞，行程順利成果相當豐碩。