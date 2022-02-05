北京冬奧開幕昨晚在鳥巢國家體育館登場，聖火主火炬以一種令人驚訝的方式亮相，微弱的火光不仔細看還看不出來，讓很多人當場愣住，直覺太平淡了，缺乏震撼人心的效果。而這項以環保為出發點的點火創意，雖然讓張藝謀引以自豪，當初卻險些被國際奧委會否決。

《中國青年報》報導，奧運開幕式主創團隊回顧了2008年技術資料，發現李寧點燃的聖火，一小時要耗費5000立方公尺的天然氣。「熊熊燃燒的大火當然是人類奧運精神的體現，但它環保嗎？」奧運開幕式總導演張藝謀反思，從那一刻起，主創團隊開始想怎樣把火焰變小、如何更環保。

「不能用電、不能用光，不能用任何東西代替。」張藝謀說，這是一種古典的傳統，「隔空點火，我的火跟你的火沒挨著，那都不算。」跑道旁常有火種燈跟隨，萬一火炬意外熄滅，需用火種燈點燃。

用光代替火的方案被否決後，導演團隊設計出顛覆式的「微火」方案。北京提出用清潔氫能源做燃料，國際奧委會同意了。但說到把火做小，他們有些猶豫，「奧運之火就是要熊熊燃燒，不能因為低碳改變百年傳統。」

北京冬奧組委的高層認可低碳的理念，北京冬奧組委領導要求，一定要去說服國際奧委會。由於歐洲疫情不斷升級，與國際奧委會唯一溝通方式郵件信使停了。北京冬奧組委決定派人去一趟國際奧委會總部瑞士洛桑，說服對方接受那個大膽的方案。

在第一天的會議上，張藝謀說，「我們希望能對點火的實際形式做一次改革。」張藝謀專門錄了一段影音，用幾分鐘向國際奧委會闡釋微火的創意及背後的理念。

「你確定嗎？你確定嗎？你確定嗎？」國際奧委會問了很多遍。最終經過慎重的內部討論，國際奧委會說，儘管這次與歷屆有很大的不同，「但是我們支持北京冬奧組委的做法。」張藝謀鬆了口氣，「他們說只要有火就行」。

「無論你喜歡還是不喜歡，它傳達的低碳環保的理念是如此清晰。」張藝謀說，它會成為奧運會歷史上一個經典的瞬間，「此後的奧運會，如果想做一次低碳環保的實驗，請參照北京冬奧！」