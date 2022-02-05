樂天桃猿5日舉行開訓典禮，全隊到齊投入春訓，但在農曆年前針對年輕球員的部分已提前展開訓練，在前兩階段訓練中，教練團也看到幾位新秀竄出頭，總教練曾豪駒就點名4位新秀有機會加入一軍競爭行列。

相較於其他4隊季後補強，桃猿並未吸收他隊自由球員，今年陣容變動不大，曾豪駒說：「以我們現在的陣容來看是滿整齊的，只要把優勢發揮出來、補強弱點就好，主要是選手的心態，他們相信自己的時候就會把好的東西展現出來。」

經過前兩階段的春訓，教練團也從中看到幾位潛力新秀冒出頭，曾總就特別提到賴知頎、張梓軒2名投手及楊家勝、林政華2名野手，有機會加入一軍競爭行列，但他也強調，其他選手也都有展現很強的企圖心，「機會是每個人都有。」

談到陳冠宇及曾仁和2名前旅外球員也提前加入訓練，曾豪駒認為，2人提前在第二階段就加入，對球隊帶來很正向的幫助，「他們帶來的氣氛，讓大家互相學習，給選手很大的幫助，產生很好的效果。」