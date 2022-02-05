立陶宛外交部4日宣布，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）將於2月6日到10日，先後訪問新加坡、澳大利亞的坎培拉與墨爾本。此行目的在於未立陶宛出口企業開拓亞洲與大洋洲市場，並協助該國實現供應鏈多元化的戰略目標。

外交部聲明稿指出，在訪問新加坡期間，藍斯柏吉斯將與新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）會面，還會與新加坡經濟發展局、商業聯合會、太空科技與工業署與南洋理工大學等單位負責人會談。

在坎培拉期間，藍斯柏吉斯將會晤澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）與國防部長杜登（Peter Dutton），以及澳洲參議院議員。此外，他也會出席立陶宛使館的開幕式，以及澳洲戰略政策研究所的座談會。

隨後藍斯柏吉斯會接著走訪墨爾本，並與澳洲立陶宛商業委員會、澳洲商業委員會與歐洲澳大利亞商業委員會的成員會面，而此行重點在於啟動網際網路的合作。

聲明稿強調，此行重點在加強立陶宛與新加坡、澳洲的雙邊、政治與經濟關係，並加強與立陶宛僑民的聯絡。其背後的意義在於為立陶宛出口企業開拓在亞洲、大洋洲的市場，進而輔助立陶宛實現供應鏈多元化的戰略目標，以避免因北京封鎖而陷入孤立。

自從立陶宛同意台灣以台灣的名義在立陶宛首都開設代表處，北京便展開一系列非正式的經濟制裁行動。迄今北京已將立陶宛的外交關係降級，並敦促跨國企業切斷與立陶宛的往來，否則休想叩關中國大陸市場。由於此一舉措異常嚴厲，使得包括馬牌等知名企業捲入政治爭段，歐盟也無法置身事外而捲入與北京的糾紛。

另一方面，繼立陶宛、捷克先後加強與台灣關係之後，斯洛維尼亞日前也宣布加強與台灣的貿易聯繫，而成為最新一個在台灣議題上對中國大陸發起衝鋒號的歐洲小國。斯洛維尼亞總理楊薩(Janez Jan)甚至嗆聲「北京對立陶宛荒謬的回應嚇不了我的國家」。