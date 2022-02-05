不少人喜歡根據夢境來買彩券，有一對40多歲的夫妻，因為太太前一天晚上夢到4隻蝴蝶，因此買了4張「2000萬超級紅包」，沒想到張張都中獎，最後一張更刮出百萬大獎，太太不禁開心表示「看來夢裡的徵兆是會實現的！」

台彩表示，2000萬超級紅包共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車，以及650個100萬元；統計至3日止，已刮出2個2000萬元、4個200萬元+BMW休旅車，以及160個100萬元。

其中，一位在新北市蘆洲區民族路上彩券行刮中百萬大獎的是一對40多歲的夫妻，據彩券行描述，這對夫妻當天一進店裡，太太就說前一天晚上夢到4隻蝴蝶在天上飛舞，剛進門時看見彩券行的輕鋼架上也停了一隻蝴蝶，「難道是好運的徵兆？」而彩券行的朱小姐則表示「昨晚我也夢到一尾七彩蛇在腳下不停的轉圈。」

太太聽完朱小姐的話後買了4張「2000萬超級紅包」，第一張刮中1萬元，第二、三張都刮中5千元，第4張更刮出100萬元，太太開心地表示，原來4隻蝴蝶就是4張刮刮樂，七彩蛇轉很多圈就是投注站開出大獎，還說，看來夢裡的徵兆都是會實現的！

另外，台北市南港區研究院路上一家彩券行也開出一張百萬大獎，唐老闆表示，刮中百萬大獎是一位50多歲的婦人，當天來店裡隨手挑了一張「2000萬超級紅包」回家刮，沒多久有位年輕小姐緊張地來到投注站，問說「可不可幫我看這一張，是不是中了100萬？我媽媽稍早過來買的。」店家協助對獎，果然刮中了100萬大獎。

唐先生表示，早上看到一隻黑身白翅膀的鳥在店門口跳來跳去，平常在路上看到，一下子就飛走，那天在投注站門口逗留，原來是要來送財，讓店裡刮出百萬大獎。