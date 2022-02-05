台鐵左營車站4日晚間驚傳女乘客掉落月台意外，61歲的林姓婦人在區間車進站前，突然摔落第二月台，在千鈞一髮之際，林婦機警躲入軌道間的避車溝，幸運地僅手腳擦傷；經台鐵調查，林婦當晚和友人聚餐喝了一點酒，因手提袋掉落月台，歪腰撿拾時，重心不穩往前傾才落軌，運安會已進行蒐證，將調查整起事故原因。

台鐵一列從潮州開往台南的3292列車次的區間車，4日晚間10時41分許，行經新左營站站內西正線時，當時人在第二月台上的61歲林姓婦人突然墜落跌軌道中，區間車列車長發現有人倒臥在軌道中，煞車已來不及，在生死一線間時，林婦機警躲入軌道之間的避車溝內，幸運地躲過列車正面撞擊，但區間車停妥後，林婦仍卡在避車溝，動彈不得。

林婦被救護人員從墜落的軌道上救出，所幸僅受輕傷。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

當時無人確知林婦被壓在區間車底下的狀況，台鐵人員見狀緊急通報119，高市消防局獲報後，出動左營、中華、鼎金分隊及特搜中隊人員共6車、15人前往現場搶救，特搜人員和救護員潛入列車底查看，檢視林婦意識清楚，所幸林婦僅手腳和頭部些微擦傷，先告知林婦勿動，盡量縮緊身軀，列車司機員緩慢將區間車駛離後，才順利將林婦救出送醫治療。

經台鐵和警方調查，得知林婦是花蓮玉里人，林婦在春節期間到高雄和友人歡聚，當晚喝了一點酒，當時林婦搭乘3288列車次到左營站後，準備搭車至左營新下里，林婦下車後，在月台椅子上稍微休息。

林婦休息後，準備去搭月台電梯時，走到一半，手上的手提袋突然掉落在黃線以內的月台上，林婦因喝了一點酒，彎腰撿拾手提袋時，一個重心不穩，身體往前傾，整個人就摔落月台下，當時頭部和手腳已有些微擦挫傷，很幸運地能躲在軌道的壁溝中，逃過列車正面衝撞的死劫，台鐵人員說，若林婦沒喝酒，或許撿了手提袋就沒事。

整起事故發生後，台鐵改以3294次區間車讓月台上的旅客轉乘，運安會已著手調查事故發生確切原因。

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