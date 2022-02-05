文化大學高層人事動盪已久，特別是董事會混局影響層面大，原校長徐興慶不續任之後，由副校長王淑因代理校長一職，而董事會即將在8日進行改選，校友期盼多年爭議能在會後畫下句點，讓學校能有嶄新的開始，並持續優質辦學。

據了解，文化大學即將在8日舉行第19屆董事會改選，文化大學已故董事長張鏡湖之女張海燕已表明，支持具有高度學術背景，並具備一流大學之行政經驗，能夠帶領文化大學董事會展開新局的學術界人士，使學校持續深化優質辦學，並延續創辦人張其昀先生及故董事長張鏡湖先生的辦學理念。

對於董事會情況，多名校內人士也透露，期盼新任董事長，具備學術聲望，得以引進多方學術資源，提升文化大學的辦學品質及教學研究水準，帶領文化大學邁向頂尖。

對於文大高層人事動盪爭議持續不斷，校友們期盼，多年董事會的爭議得以因19屆新董事會就任而畫下句點，讓學校有嶄新的開始，秉持教育熱忱，並依法追回校產得以善用在辦學資源上，以維護全體師生權益，並增強廣大校友對母校的向心力。