一名24歲的男網友當完兵以後，找了份月收3萬的工作，沒想到卻因疫情被裁員，灰頭土臉回家後，爸媽卻告訴他「爺爺留下的房產每月可收60萬元租金」，讓他超級震驚，因為他先前一直以為自己家裡經濟不是太好，畢竟全家只有爸爸外出工作。如今得知這個震撼的消息，竟讓他萌生出不想努力、想和女友結婚遊山玩水一輩子的念頭，引發網友熱烈討論，不少網友虧他說，錢沒到自己手上，就不算自己的。

一名男網友日前在Dcard上分享，他一直以為家裡不有錢，因為媽媽是家庭主婦，爸爸則在小公司裡工作，每周上班4至5天，從未加過班、每天都準時回家吃晚餐。當初考上私立大學時，他曾一度感到很愧疚，但爸媽仍沒有讓他背學貸，甚至每個月都還會給他1萬元的生活費，讓他好好享受大學生活，只要不要被留級就好。

男網友表示，他雖然準時從大學畢業，但因為大學期間忙著談戀愛，根本沒有認真讀書，因此畢業後根本超廢，當完兵找了薪水3萬多的工作，完全無法考慮結婚與買房的事情，前陣子又因疫情被資遣，讓他對生活感到非常絕望。

男網友指出，回家訴苦後，爸媽卻說，其實爺爺留下一棟大樓，每月約有60萬房租可收，爸爸工作純粹是為了打發時間，原本聽到只覺得「爸媽有錢不關他的事」，賺錢還是要靠自己才行，但後來想想又覺得這筆錢最後也會留給他，讓他一度萌生出想與女友原地結婚、遊山玩水一輩子的念頭，但又隱隱覺得這樣好像太廢了。

貼文引起網友討論，月收60萬的確不錯，但現在是屬於你爸媽的，只要錢沒實際到手就不算你的。「沒到自己手上前，都不是自己的」、「看來你對有錢的定義誤解很大，就不戳破你的美夢了」、「我也是很大才知道家裡有錢到，但這只是恰好能讓他有機會去做自己喜歡的工作，也比較不用在意領多少薪水」、「月收60萬還不到你可以放棄人生的程度」。