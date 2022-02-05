蔡姓男子涉嫌租用台南市永康區一處鐵皮屋民宅經營天九牌職業大賭場，員警獲報於5日凌晨喬裝外送員，先控制1樓的把風人員後，再會同大批警力持票搜票，當場查獲蔡男及賭客等20人、賭資59萬元及賭具等物。全案偵訊後，除將蔡男、把風人員及屋主依賭博罪移送法辦外，其餘17名賭客也依《社會秩序維護法》裁罰9000元。

永康警分局日前獲報，指蔡男在龍潭街經營職業大賭場，除租用鐵皮屋民宅作為掩護，還裝設多道暗門與監視器，並透過把風人員過濾賭客，防止警方查緝。員警在蒐證過程中，更發現蔡男會使用外送平台點飲料，提供現場賭客飲用。

今天凌晨員警見時機成熟，調動警力持搜索票前往該處鐵皮屋民宅搜索。行動時，員警還先喬裝外送員，降低把風人員的戒心，登門後立即控制1樓的把風人員，此時2樓的賭客仍氣氛熱絡，渾然不知大批員警到來。

員警當場查獲負責人兼莊家蔡男及賭客等20人，並查扣天九牌2副、骰子1筒、現金59萬餘元及監視器、點鈔機等物。據蔡男告訴警方，賭場經營第2天即遭警方破獲。