近幾屆奧運會的開幕式上，總有一個肌肉發達、長相帥氣、赤裸上身，身上還抹了油的雄健身影出現在運動員入場式環節，衝上熱搜話題排行榜，北京冬奧會的開幕式也不例外。這屆冬奧會開幕式上引發熱議的，已由人們熟悉的「湯加小哥」換成了不懼嚴寒的美屬薩摩亞代表團旗手：內森·克魯普敦。

《北京日報》報導，這位美屬薩摩亞運動員名叫內森·克魯普敦，是鋼架雪車運動員。和「湯加小哥」皮塔·塔烏法托法一樣，他同樣是一位奧運會上的「跨季選手」，半年前剛剛參加過東京奧運會的100公尺短跑比賽。

來自太平洋島嶼的內森·克魯普敦在北京冬奧會開幕式打赤膊上陣，讓觀眾席上已經忍不住瑟瑟發抖的觀眾看得目瞪口呆，好奇他能否扛得住北京冬夜裡零下3℃的低溫？

其實在他之前，「東加小哥」皮塔·塔烏法托法已經在2018年南韓平昌冬奧會「涼快」過一回了，當時的氣溫是攝氏零下7度。

2021年夏天的東京奧運會開幕式上，另一個太平洋島國瓦努阿圖代表團的旗手也曾以同樣的形象示人。太平洋群島上的運動員為何如此熱衷於「抹油」呢？大陸網友打趣說，難不成是「防冷塗的蠟」？

東加駐華使館大使秘書何泱解密：「南太平洋島國的人民都能歌善舞。這些國家的男性在表演戰舞等節目時，都會在身體表面塗上太平洋群島盛產的椰子油，以體現威武雄壯。女性在進行歌舞表演時也會塗抹。」

何泱表示，「抹油」的另一個重要原因是油脂要用來黏貼紙幣。在南太平洋島國，觀眾會在觀看歌舞表演的過程中向表演者身上粘貼紙幣，以示對表演者的喜愛和他們節目的認可。