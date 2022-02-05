台中市一名58歲梁姓男子日前傍晚駕駛剛購入的二手小客貨車，卻在北區中清路曉明女中附近發現車輛的故障燈亮起，隨即故障拋錨，眼看愛車不聽使喚，卡在車水馬龍的車陣中動彈不得，一旁汽機車呼嘯疾駛而過，讓梁男在寒冷的天氣裡急出一身大汗，幸經警方的及時救援，化解道路上的危機，梁男直說有警察真安心。

2月4日大年初四台中市警二分局立人派出所員警巡邏經過中清路，發現一台鐵灰色休旅車卡在曉明女中附近中清路上疑似故障，上前詢問車主梁男，梁男說自己3個月前才剛購入這台二手車，當初看車況不錯，買來載送貨物，沒想到卻「中看不中用」，三不五時鬧脾氣出狀況，這次又卡在路中，讓他相當頭痛。

員警趕緊利用警車及警示燈作為警示，避免後方來車追撞，並請梁男坐上駕駛座操控方向盤，員警再協助將車輛推到路邊等待車輛救援，梁男對警方猶如及時雨般的現身協助十分感動，他說大過年的員警仍堅守崗位守護治安及交通，真的非常辛苦，頻頻向兩名員警道謝，他也表示，會趁這次送修讓師傅徹底檢修。

台中市第二分局分局長陳家銘表示，加強春節期間安全維護工作期間，警方持續秉持著「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的工作主軸堅守崗位，也提醒民眾，開車上路前務必先檢視車輛狀況，確認車輛安全無虞再上路，另外如遇車輛突然故障，也切記保持冷靜勿慌張，先開啟故障雙黃燈、再取下後車廂三腳架置於車後警示，後於路旁安全處報警及聯繫保養廠，以確保自己及其他用路人行車安全。