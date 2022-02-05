Yuzuru Hanyu attempts a quadruple Axel in competition for the first time. Downgraded. pic.twitter.com/VAnu6lRt0C — Nick Zaccardi (@nzaccardi) December 26, 2021

冬奧花式滑冰衛冕者羽生結弦此次沒有參加團體賽，也沒有到北京參加男單首訓，日本代表隊部長伊東秀仁只表示羽生晚點才會來。《路透》4日報導大家都在好奇羽生為何晚來，「Where's Hanyu?（羽生在哪裡？）」

羽生結弦已經公開表示一定會來北京尋求衛冕，男子單人短曲在8日上午9時登場，因此有人推測他在6日會到。但是心急的支持者等不到羽生露面，多少有些擔心，即使羽生在前日已經公開一段呼籲大家支持他的影片。

「在北京冬奧，我理所當然要贏，包括做出4A（四周半跳），為此我需要大家的力量，希望大家為我加油。」

除了拿下金牌，羽生結弦同樣重視四周半跳的動作（quad Axel），他在上個賽季就對此念念不忘。世錦賽敗給美國名將陳巍（Nathan Chen）的時候，羽生還表示為了練習四周半跳導致身體疲勞。四周半跳相當於空中旋轉1620度，史上沒有任何選手在正式比賽裡達成，羽生可以在練習時做到，他在日本錦標賽差一點成功，被降級為三周半跳。

日媒《中日新聞》在團體賽看到螢幕上羽生結弦的名字旁邊寫著WD（withdraw退賽）而有點訝異，不過羽生本來就沒參加團體賽。在團體負責男子短曲項目的是宇野昌磨，他拿下第2名。團體賽首戰摘得第1名的陳巍也被視為羽生男單衛冕的頭號勁敵。