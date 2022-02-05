今天是大年初五，淡水古蹟博物館推薦大家用「耳朵」到淡水古蹟來走春，收聽新北首檔情境式Podcast「淡博名利」節目，也歡迎民眾到淡水3間古蹟指定背景拍下虎爪照，上傳至社群媒體及標註淡水古蹟博物館，即可免費換取特製版徽章或磁鐵，每日限量30個，把好運帶回家。

淡古Podcast「淡博名利」節目全程在古蹟裡完成錄製，周邊的環境音直接當作背景音樂，營造身歷其境的「行腳節目」，內容不乏自嘲的設計對白與時事哏，爆笑內容保證翻轉大眾對博物館的印象；例如，談到紀念性建築得忌利士洋行時，遊客總是以為是廁所；當年的淡水海關碼頭是萬頭攢動的商港，若是現在大概就是會被糾正沒有保持防疫距離。

淡古館長黃麗鈴表示，艱澀難懂的歷史利用詼諧幽默的方式轉譯為日常生活中的對話，讓聽眾在輕鬆的過程中了解文化脈絡的演變，很適合全家大小一起收聽。有興趣的聽眾可透過Apple Podcasts、KKBOX、Spotify、Google Podcasts、SoundOn Player、Firstory、Pocket Casts等App隨選隨聽，一起聽軼聞，認識更多歷史的趣事。

除了推薦收聽淡古Podcast「淡博名利」外，春節期間（初二至初六）的「福虎揚威遊淡古」新春系列活動；在3間古蹟指定背景拍下虎爪照，並上傳至社群媒體及標註淡水古蹟博物館，即可免費換取特製版徽章或磁鐵，每日限量30個，把好運帶回家。

紅城小舖則是同步推出單筆消費滿160元即可抽扭蛋1次的活動，若名字含「ㄏㄨ」、「ㄏㄨˊ」、「ㄏㄨˇ」或「ㄏㄨˋ」就能直接抽1次，每日限量75個，幸運中獎者可免費帶回淡古最新「餐桌上的古蹟」系列的文創商品，歡迎大家在虎年試試好手氣。

淡水古蹟博物館2／2（初二）至2／6（初六）每日開館時間為09：30～18：00，門票１張80元，可參觀淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）及滬尾礮臺，新北市民、65歲以上及未滿12歲國民、55歲以上原住民族國民、各級學校在校生等享免票優惠。淡水海關碼頭、得忌利士洋行、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍及淡水木下靜涯舊居等則是全年度免費參觀。