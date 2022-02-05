嘉義市知名文化路夜市今凌晨發生街頭鬥毆，進而引發街頭砍人事件，51歲黃姓婦人與23歲賴姓男子先發生行車糾紛，雙方皆找人到場助陣，賴男被對方打到鼻青臉腫後，隨後抵達的友人遞給他一把水果刀，3人再將已躲到車上的黃女、莊姓友人和李姓兒子拉下車，雙方互毆過程賴男持刀畫傷莊、李2人，見有人濺血，一群人鳥獸散，警方隨後將黃女、賴男等人傳喚到案，依刑法第150條聚眾鬥毆罪嫌，函送嘉義地檢署偵辦。

警方指出，黃婦昨深夜駕車要到文化路買東西，與23歲賴男發生行車糾紛，雙方因互不相讓，下車理論嗆對方進而引發口角，雙方當場揪人到場，黃婦2名莊姓、陳姓友人和李姓兒子先開車到場，4人對著人單力薄的賴男一陣拳打腳踢，導致賴男頭部及手腳多處瘀青及挫傷。

沒多久，賴男的陳姓和黃姓友人到場，疑似因個頭高大，一臉兇惡，黃女等人坐上車欲離開現場，賴男一行人為阻擋黃女等人離開，打破車窗後將人拉下車，7人互毆陷入混戰，賴男突亮出水果刀，劃傷莊男和黃女兒子，造成莊男左手掌撕裂傷，李男右手背、右胸、左背刺傷。

因兩人濺血受傷，眼看事情鬧大，一行人各自逃離現場，警方獲報抵達，只看到被打破車窗的黃女轎車，現場地上有多處血跡，經在周圍搜尋，在北榮街中央公園前發現有毒品前科的負傷莊男，經查訪周邊目擊者和調路口監視器後，陸續將賴男、黃女等5人傳喚到案，另莊男、李男仍住院中。

賴男等人到案後坦承因行車糾紛理論而發生聚眾鬥毆，但雙方均不願就傷害、毀損罪嫌提告，警方已依刑法妨害秩序罪嫌函請嘉義地方檢察署偵辦。

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