樂天桃猿5日開訓，針對本土先發投手也有初步規劃，總教練曾豪駒指出，目前設定9名本土投手，其中包含去年後段轉往中繼發展的左投陳冠宇，「這是與他面談後的決定，但他也必須面臨投不好就下二軍的挑戰，必須要有很大的決心。」

陳冠宇是桃猿去年季中選秀第一指名，加入桃猿後以先發投手身分出發，但先發6場一勝難求且吞下2敗，10月初轉往牛棚發展，但表現也不是太理想，去年半季共投48.1局、自責分率6.52，留下1勝5敗、1中繼成功、5救援失敗的成績。

為了讓自己更快進入狀況，陳冠宇決定提前投入球隊訓練，在第二階段春訓就加入，與年輕球員一起競爭。這次也是陳冠宇首次在台灣的完整春訓，他笑著說：「訓練真的都滿累的，都跟年輕球員一起訓練，想當他們的榜樣也不想輸給他們，現在年過30了，要追上他們滿辛苦的。」

除了提早投入訓練，陳冠宇也希望能在新球季搶回先發位置，在與教練團面談過後，新球季確定會以先發投手身分去做準備，曾豪駒說：「原本球隊是設定他在中繼，但面談過後他非常有決心想爭取先發位置。不過這也可能要面對投不好就下二軍、沒有中繼位子的挑戰，這要有非常大的決心。」

曾總也透露初步本土投手人選，黃子鵬、曾仁和、王溢正、林子崴、陳冠宇，另外還有蘇俊羽、張喜凱、莊昕諺及范柏絜等9人；而回歸母隊的陳禹勳尚未定位是終結者或是擺在中繼，「要看他整個春訓的準備，目前球隊終結者是設定豪勁、陳禹勳及朱俊祥3人去競爭。」