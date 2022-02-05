印度股市即便受到疫情、升息等議題影響，但2021年MSCI印度指數仍繳出上漲27.27%的好成績。元大印度基金研究團隊指出，目前各大機構對於印度經濟成長表現仍看多，如高盛證券預估印度2022年GDP成長率上看9%，居全球主要國家之冠，建議投資人可逢回分批布局。

元大印度基金研究團隊表示，印度政府為刺激經濟，自2021年下半年起加碼財政政策，包含擴大基礎設施建設、提升就業人口等；同時印度儲備銀行（RBI）2021年12月維持利率水準不變，目前印度通膨穩定，這段期間寬鬆環境維持不變有利經濟復甦。

在景氣趨勢上，印度經濟指標整體表現優異，有助推升經濟走高，高盛證券報告指出，印度2022年GDP預估成長率上看9%，不僅居全球主要國家之冠，MSCI印度指數EPS預估年成長率亦高達24％，優於全球主要股市如美國、中國、日本等。

在政策力量與景氣趨勢的兩大利多推動下，印度股市2022年偏多看待，元大印度基金研究團隊指出，印度去年曾一度為全球疫情最嚴重的國家，但印度股市從去年4月以來卻一路走高，MSCI印度指數2021年漲幅27.27％，不僅優於新興市場國家，亦優於不少成熟國家。

不過元大印度基金研究團隊提醒，依歷史經驗，印度盧比對美元匯率與印度股市未必成正相關，且影響印度盧比走勢的因素包括美元指數強弱、國際油價、國內經濟數據、經常帳赤字佔GDP比重，以及系統性風險等，目前各因素多空並存，預期印度盧比對美元匯率短期將呈現震盪整理，貶值風險仍存在，是投資印度的風險。