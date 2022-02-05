春節期間，許多民眾會與家人團聚一同賞屋，其中，預售屋興建期間長相對風險高，內政部提醒購屋前務必冷靜，審慎評估財務負擔能力及居住需求。內政部表示，近次聯合稽查發現，常見5大部分與預售屋契約不符，包括「房地標示及停車位規格」、「房地面積誤差及其價款找補」、「驗收」、「通知交屋期限」及「保固期限及範圍」等，消費者簽約前應審閱契約內容，以免權益受損。

內政部表示，預售屋新制於去年7月1日上路後，新推案於銷售前，應將預售屋資訊及買賣定型化契約報請地方主管機關備查，民眾購屋前可先到「內政部不動產交易實價查詢服務網」，了解建案區位、主要用途、戶數及建商等資訊，多方打聽建商信譽及其興建品質，並可透過實價登錄成交資訊查詢、評估合理市場行情及財務負擔能力，審慎評估購買決策。

為保障消費者權益，內政部公告「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，不過，近期聯合稽查發現，預售屋契約中「房地標示及停車位規格」、「房地面積誤差及其價款找補」、「驗收」、「通知交屋期限」及「保固期限及範圍」等5大部分，常會有和定型化契約規定不符的情形，提醒消費者簽約前審閱契約內容。

內政部指出，建商與消費者簽訂的預售屋買賣契約，應符合內政部公告的應記載及不得記載事項，建商若違反，可依平均地權條例規定，直接按戶（棟）數處罰6至30萬元。

內政部表示，為防杜預售屋投機炒作，去年7月起已限制紅單轉售，另為避免預售屋於簽約後以換約轉售方式，哄抬價格牟利，目前政府正著手修法限制預售屋換約等不法炒作行為，呼籲消費者在購屋時務必審慎衡量居住需求，並考量預售屋交屋期長及其風險，理性評估後再作決定。