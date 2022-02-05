新竹峨眉年初四一口氣發生10起小規模地震，從上午10點多一直震到晚間7點多，氣象局直呼罕見，隨即啟動密集觀測。氣象局長鄭明典今PO文，由於無新增地震，決定恢復一般正常作業模式，結果話剛說完，峨眉地區馬上又來兩起，且兩起地震的時間點只差兩分鐘！

鄭明典於11點53分分享地震測報中心觀測圖，由於已12小時以上沒有新增有感地震，所以地震中心決定恢復正常作業模式。但幾乎就在他PO文同時，11點52分、54分一連兩起地震，芮氏規模分別為3.6、3.1，深度僅5至6公里。

新竹網友大驚，「難道一連串的地震又要來了嗎」、「又聽到地鳴聲了，很大」、「局長說完秒放槍」、「地牛不想讓氣象局恢復正常模式」。

有網友認為，12小時的觀測或許不夠，建議是不是能把時間拉長，畢竟連局長都說罕見，要是把昨天的算進來，等於25小時內已出現12起小型地震，會不會是中大型地震的前兆，誰都說不準。