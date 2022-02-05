睽違14年後，國民黨再度踏上美國，將在華府賓州大道重新開張駐美代表處。近2個月來，國際部副主任黃裕鈞先行赴美進行籌備工作，這趟開疆闢土的旅程，背後有諸多幕後推手協力為國民黨重建與美溝通橋樑，目前籌備團隊已進駐辦公，據悉，年底選舉在即，朱立倫規劃在年後訪美，最慢在暑假前訪問美國行政部門、國會與僑界。

國民黨駐美代表處辦公室一隅。（國民黨提供）

國民黨首次在野時，2004年由資深外交官袁健生擔任國親聯盟首任駐美代表，為泛藍建立在美國的窗口，2008年馬政府重返執政該單位遭裁撤，2016年再次在野，多次傳出要在華府設立代表處，直到今年終於踏出第一步。

「藍營口譯哥」、國民黨國際部副主任黃裕鈞去年12月初抵達華府後，緊鑼密鼓展開籌備工作，短短1個半月就交出成績單，籌備團隊今年1月16日正式進駐位於華府中心賓夕法尼亞大道的辦公室，後續完成法律登記後，即可正式運作，等待黨主席朱立倫訪美揭牌。

過去曾在美國求學的黃裕鈞，此趟赴美籌設工作，深刻體驗到出門在外靠朋友的意義，他在華府遇到多名貴人，助於拓展當地的人脈，也讓他感受到溢於言表的濃厚人情味。

黃裕鈞說，金庸小說中悲劇英雄令狐沖被指點風清揚，只需幾天就能成為強者，這等蛻變速度，金庸武俠小說當中找不到第二人，此趟赴美籌設工作，他背後每一步都有袁健生的提點，袁大使常說國民黨現在需要的就是年輕人，如果能多幫助想做事的年輕人，他很樂意。

「這段期間也深獲僑界大力相挺」，黃裕鈞表示，資深中央評議委員林遠時常引介前輩給他認識，林遠太太張春燕是著名的室內設計師，更扮演風水師，可說是國民黨駐美代表處門面的總規畫師；身為大華府台商及北美台商總會核心成員白越珠，時常帶他參加美國政界活動，引介國會議員與政界人士給他認識。

他指出，「台美關係研究中心（ITAS）」創辦人王燕怡和華府政治老手何淑妙，也提供代表處登記及國會工作的經驗談，堪稱是「K街顧問（K街是美國著名的顧問街）」。

他透露，國民黨巴爾地摩分部黨代表汪良元非常講義氣，不但是國民黨駐美代表處的幹部還常常幫忙解決各種大小疑難雜症堪稱「最強電話本」；剛抵達美國，助理Sean Chin就因為操勞過度，瘦了2、3公斤，前總統府國策顧問胡家鳳的外孫趙惠普，作為「最強地陪」，以及親自下廚打牙祭。

他還說，僑界耆老巫和怡引介黃埔學會會長鄭文斌，他與鄭默契十足，首次交談不到5分鐘，就清楚辦公室需求，鄭更扮演黑臉幫忙殺價。而僑務委員劉耀聰更是不厭其煩的幫忙介紹中國城老僑人脈。