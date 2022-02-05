政府自2019年起，積極鼓勵將資通訊技術導入醫療應用，促進智慧醫材、智慧醫院、遠距醫療、健康管理平台等智慧醫療的產品快速發展，去年更設立「智慧醫材辦公室」，加速推動國內智慧醫材軟體發展。行政院科技會報辦公室指出，民眾過年常飲食過量或晚睡，可透過健康管理平台，留意自身健康狀況外，也可透過智慧醫療新科技，即時掌握身體健康情況。

早期健康管理平台主要用於個人血糖、血壓等數據紀錄，以作為慢性病控制的參考；近期有更多適合民眾使用的產品，如：透過串聯穿戴式裝置，可提醒民眾在久坐時起身活動；串接運動器材，協助擬定運動方案等。

科會辦指出，民眾在過年期間常發生熬夜或飲食過量的情形，可透過健康管理平台協助記錄生活作息，即時留意自身健康狀態；民眾也可找尋適合自己與家人使用的健康管理工具，在新的一年能輕鬆維持健康。

科會辦表示，為促進個人生理數據應用於健康管理、疾病預防及治療，政府於去年設立「智慧醫材辦公室」，加速推動國內智慧醫材軟體發展，已陸續協助判讀心肌梗塞、糖尿病視網膜病變等人工智慧（AI）軟體取得醫材上市許可證。AI技術除了可用於專業人員使用的醫療器材，未來也將逐漸落實於民眾的居家健康管理與保健。

科會辦表示，未來政府將持續鼓勵資通訊技術與醫療產業跨域合作，支持國內創新智慧醫療產品研發，使醫療院所得以提供更好的醫療服務，並使民眾在家也可獲得完善的健康照護服務。智慧醫療新科技不僅協助減輕醫護人員負擔，也讓民眾輕鬆掌握自身健康。