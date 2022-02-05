台中第二選區立委補選顏寬恒吞敗，引發政壇關注。重啟核四公投發起人黃士修3日表示，民進黨在中二選區的勝利，台中市前市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌貢獻極大，其中蔡聲勢不斷上漲，不僅已取得挑戰現任台中市長盧秀燕的門票，甚至恐將撼動盧。不少網友反對此看法，其中更有人直言「鬼才信」。

黃士修3日接受香港媒體《中評社》訪問表示，台中市民對藍綠本就沒有很強的偏好，這點從2014年民進黨的林佳龍勝過國民黨的胡志強、2018年國民黨的盧秀燕又勝過林佳龍，一次藍一次綠的結果可見，台中人是「最中間選民」的，台中中間選民的游離票可以決定最終勝負。

黃士修指出，從中二選區立委補選後期可見，民進黨不只在打顏寬恒，他們是連盧秀燕也一起咬。至於民進黨會派誰出征，黃認為，中二選區立委補選的勝利，林佳龍與蔡其昌都出很多力，兩人因此也收穫不少，但林2018年敗給盧形同已被否定過一次，故林應不會再選台中；外界過去雖認為蔡還不夠格，但如今情勢愈來愈難講，因為蔡的聲勢已經起來了，未來很可能名正言順參選台中市長，且很可能會動搖盧。

對此，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關社群留言：「哈哈笑死！」「鬼才信」、「我支持盧市長媽媽」、「盧市長加油」、「反正我就支持盧市長」、「只要蔡年底搬出蔣公銅像表演，主攻北市萬安，中攻台中盧，民進黨又有票了」、「別傻了，又想詐騙，不要瞧不起台中人多智慧」、「從這幾次的投票看來，以塔綠班的骯髒手段，要大選全贏也不是不可能啊！」