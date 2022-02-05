今年春節因疫情少了不少年味，不過，新竹市年後最應景的元宵盛事「新竹都城隍廟壬寅年賽花燈慶元宵」燈會活動將會照常舉辦，廟方表示，將會嚴守各項防疫規定，讓傳統的花燈競賽延續下去，明起初六開始收件，元宵節當天點燈，展期半個多月，民眾可前來共享元宵氣氛。

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞表示，新竹都城隍廟創建於西元1748年 ，至今已逾274年，不僅是市定古蹟，同時是台灣位階最高的城隍廟 ，更是昔日竹塹的地區信仰、社交、文教中心，在全台有崇高的地位，每年固定辦理許多廟會文化活動，其中1年1度的元宵迎花燈，更是北台灣盛大的民俗活動。

鄭耕亞說，元宵花燈是歷史悠久的活動，1932年由當時的管理人鄭肇基提議於每年農曆正月十五日到二月初二舉行迎花燈活動，熱鬧市街增添新年與元宵氣氛，至今已有90多年歷史，凡連得3年優勝作品者，將獲廟方頒發可永久保留的光緒14年親賜的「金門保障」金牌縮小版牌匾。

新竹都城隍廟賽花燈活動，往年都有近300件作品報名參賽，除傳統長勝軍、社會組新竹監獄外，全市各國中小與高中也都共襄盛舉，尤其近年科技當頭，不少參賽隊伍都會在花燈中加入科技的元素，能以手機平板來控制燈籠，相當吸睛。

另，今年是虎年，福虎造型花燈相信是選手們創意設計方向的首選，廟方將在明天、初六起展開收件作業，競賽結果將在元宵節當天公布。

而所有作品不論有無得獎，上百件各式花燈，都將分別在廟內的公爺殿、夫人殿、彌勒佛殿、明正樓2、3樓及法蓮寺等會場展出，民眾可在元宵節下午點燈後前往欣賞。