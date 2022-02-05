小學老師造冊接種第三劑 黃珊珊：若北市疫情平穩不會延遲開學

衛福部長陳時中稱不會延後開學，台北市副市長黃珊珊5日表示，北市疫情目前還算平穩，隨時做好各種準備，開學前疫情還算平穩的話就不會延遲開學，她強調，一旦發確診個案，只要匡列夠快、範圍足夠，把病毒鎖在防疫旅館內，速度和方式絕對是致勝關鍵。

黃珊珊今早參與光華數位新天地開工，她對於學校防疫指出，北市疫情還算平穩，隨時做好各種準備，開學前疫情還算平穩的話就不會延遲開學，有狀況會隨時處理。

她表示，北市各學校狀況都符合原來的規範，小學老師都打完疫苗，已開始造冊接種第3劑，開學前的疫情若和現在一樣就沒什麼大問題。

黃珊珊強調，昨天松山區幼兒園新增2例確診是在居家隔離期間發病，匡列的早、速度快絕對是最重要的因素，先前幼兒園老師是市府沒有警覺，當時從宜蘭傳過來，在吃麵時被感染，沒有辦法預期，但發生了只要匡列夠快、範圍足夠，就能把病毒鎖在防疫旅館內，將來也是一樣，只要發生狀況，速度和方式絕對是致勝關鍵。

她說，對學校來說平常防疫要做好，小朋友接觸活動有很大感染風險，但小朋友症狀比大人輕微，也是防疫上困難的地方，小孩可能沒有症狀，所以還是要從學校和接觸活動來控制，在上課時多注意社交距離、減少出入公共場所，學校壓力就比較少，但若能把疫情控制在一定範圍內，不至於傳到社區，這才是最重要的。