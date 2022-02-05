想利用虎年農曆春節長達9天年假的最後2天，出外踏青，經濟部中央地質調查所推薦一系列好學、好玩，百條各有特色的地質地質旅遊路線和景點，民眾可以透過網路下載相關資料，作為規畫遊程的參考。

地質調查所從2012年起、10年來召集數十位專家依序整理出北北基12條、中彰投6條、花東10條、恆春半島7條、高屏9條、雲嘉南11條、桃竹苗10條，加上離島地區至少百條路線、數百個景點。為方便民眾安排行程，便歸納為台地地質、海岸地質、河階地質、山水地質、山區地質及能源地質等6種主題。

地調所表示，地質旅遊比一般旅遊具有深度探索性，尤其在「台灣是在歐亞板塊與菲律賓海板塊交界碰撞擠壓下約於600萬年前露出海平面」這個前提下，高山與溪流，受風化與侵蝕形成峽谷或河谷，岩壁的礦石或化石，火山區域的地熱或溫泉，海濱的奇岩怪石等等景觀，是自然的地質現象，也是生命之所依，可以詮釋各種地質事件，又是國家公園、國家風景區、地質公園、森林遊樂區等保育或休憩場域設立基礎。讓遊客到任何一處旅遊，都可以心領神會到腳踏的每一寸土地，都是來自千百萬年的演化。

以台灣後花園花東地區為例，有中央山脈太魯閣峽谷的砂卡礑步道、長春祠、燕子口步道、慈母橋、白楊步道；山下溫泉鄉的瑞穗、栗松、轆轆、紅葉（台東）等溫泉；又或是花東海岸北段芭崎眺望台、石門洞、石梯坪；海岸山脈花東海岸南段的八仙洞、烏石鼻、三仙台、小野柳等多條路線都各有特色。

地調所指出，有興趣的民眾可以至台灣地質知識服務網(https：／／reurl.cc／qO8Yyy)、地質知識網絡粉絲專頁(https：／／reurl.cc／qOk0My)，取得最完整及最新資訊導遊。