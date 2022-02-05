2008年北京夏季奧運會上，沿中軸線穩步而來的大腳印、匯聚萬千顆明星靜謐亮相的奧運五環等經典畫面還印刻在觀眾腦海中；2022年，時隔14年之後，再度由蔡國強擔綱總設計的奧運煙火，再次照亮北京鳥巢上空。蔡國強以「四兩撥千斤」，帶著更加輕盈環保的「春來了」、「迎客松」和「漫天飄雪」，再次塑造觀眾對於盛會煙火表演的印象。

《新京報》報導，談及煙火的設計過程，蔡國強透露，曾經創想用千架無人機攜帶焰火，在空中畫出「千里江山圖」，但因為諸多不確定性，放棄了該創意。作為藝術家，對於奧運會煙火表演的分寸拿捏是最為掙扎的時刻，「焰火燃放的那一刻，這場表演就不再是他自己的作品，而是國家的作品。」

★此次煙火表演有三大特色

蔡國強表示，煙火設計方案圍繞「簡約、安全、精彩」的冬奧會辦賽要求進行，煙火燃放量大概是2008年北京夏季奧運會燃放量的十分之一都不到，焰火總時長只有2分鐘。

煙火表演圍繞開幕式主題，分3次參加了開幕式演出。第一次是開幕式倒計時和立春主題；第二次是宣佈冬奧會開幕，也就是迎客松那一段；最後一段是冬奧火炬被點燃後，以煙火作為告別。每次煙火表演只有40秒，三次焰火總計120秒。

★煙火設計的創意理念

蔡國強表示，煙火表演要求是既簡約，又烘托氛圍，主要以2008年起開發的造型、文字煙火作為主角，配合場內表演發揮錦上添花的作用。

蔡國強表示，倒計時十個數字，配合場內二十四節氣迎來「立春」，團隊在天上打出漢字「立春」和英文「SPRING」特效同格造型；用煙火表現春草生長、萬物復甦；現場表演小朋友吹開蒲公英，團隊也特別開發了蒲公英煙火。

「當中國國家主席習近平宣布冬奧會開幕時，鳥巢頂上打出一棵盛大的迎客松，象徵好客和歡迎。」蔡國強表示，「從遠方看過來，迎客松與鳥巢搭配在一起，就像一盆中國傳統文化中的盆景，鳥巢成為一個漂亮的花盆。」

蔡國強表示，最後當聖火火炬點燃時，先利用特效煙火打出兩朵「大雪花」，接下來是「五彩的五環」，然後是幾十秒的「北國風光，漫天飄雪」。

蔡國強表示，這次的煙火表演有三個特色：第一是把從來沒做過的中英文同框進行特效造型；第二是「迎客松」的開發設計，焰火是從中間向外炸形成圓形、松針向上，所以要研究出煙火彈飛天過程中打開的效果，松針向上長出去，最後呈現還是挺完美的。

蔡國強表示，第三，多年來世界上的煙火基本以五彩繽紛、花樣齊全的日本煙火風格為主，每次煙火表演就是啥都有，這一次煙火是潔淨的，他個人追求的是「北國風光，漫天飄雪」，除了立春和五環，基本使用單色，跟冬奧主題很貼切，也更簡約大氣。

★迎客松等元素來自中國文化對希望的追求

煙火表演中蒲公英、迎客松等元素想法來自哪裡？為什麼要在冬奧會上呈現這些元素？蔡國強表示，剛好開幕當天是農曆立春節氣，所以更會從二十四節氣倒著排演，歷經「小寒」、「大寒」終於「立春」，追求一種生生不息、生命永不停止的理念，圍繞這一主題，就會有立春、迎客松、北國風光等一些充滿能量的元素。

蔡國強表示，不論雪花、冰塊還是迎客松，這些元素最大的特色就是擁有冰雪的顏色。要是沒說，大家可能也不會注意，習近平主席宣佈開幕後的巨大迎客松是雪松，接下來的「游星」盡量做得有滑動效果，像溜冰，炸出去會游動一下，都是冬奧冰雪運動啟發下的設計。